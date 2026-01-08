La realizzazione di un desiderio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La realizzazione di un desiderio' è 'Ottenimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTENIMENTO

Perché la soluzione è Ottenimento? L'ottenimento rappresenta il raggiungimento di ciò che si desidera profondamente. È il risultato di impegno e perseveranza nel trasformare un sogno in realtà. Quando si ottiene qualcosa di importante, si sperimenta una sensazione di soddisfazione e gratificazione. Questo processo può richiedere tempo e dedizione, ma alla fine si concretizza il desiderio. L’ottenimento è il momento in cui si realizza concretamente ciò che si è desiderato con ardore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La realizzazione di un desiderio" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La realizzazione di un desiderio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La definizione "La realizzazione di un desiderio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La realizzazione di un desiderio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ottenimento:

O Otranto T Torino T Torino E Empoli N Napoli I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La realizzazione di un desiderio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

