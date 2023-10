Lo è un desiderio soddisfatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un desiderio soddisfatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPAGATO

Significato/Curiosita : Lo e un desiderio soddisfatto

Come desiderio o voluttà, identifica in psicoanalisi un concetto cardine della teoria, mentre in sessuologia indica più genericamente il desiderio sessuale... Dove studiano georgie e sheldon, è un gran bevitore di birra, per niente appagato dalla sua carriera e sotto molti aspetti è un uomo esasperato e disilluso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

