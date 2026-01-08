Lo rasenta la nave che è all ormeggio

SOLUZIONE: MOLO

Perché la soluzione è Molo? Il termine indica la struttura che si trova vicino alla nave ormeggiata, consentendo l’attracco e facilitando le operazioni di carico e scarico. È un elemento fondamentale nei porti, progettato per proteggere le imbarcazioni e permettere l’accesso sicuro ai passeggeri e alle merci. Questa parte del porto si estende in acque profonde, garantendo stabilità e sicurezza durante le operazioni marittime.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo rasenta la nave che è all ormeggio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo rasenta la nave che è all ormeggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La definizione "Lo rasenta la nave che è all ormeggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo rasenta la nave che è all ormeggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Molo:

M Milano O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo rasenta la nave che è all ormeggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

