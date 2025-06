A quello di ormeggio si attracca la nave nei cruciverba: la soluzione è Pilone

PILONE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Pilone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pilone? Il termine pilone indica un sostegno o una colonna di grandi dimensioni, spesso utilizzata per ancorare o sostenere strutture come cavi elettrici, ponti o anche imbarcazioni. Nel contesto marittimo, si riferisce a un palo o un’installazione fissa dove si attraccano le navi all’ormeggio. È un elemento fondamentale per garantire stabilità e sicurezza durante le operazioni di ormeggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi attracca la nave per scaricare le merciSi usa per andare in gruppo a terra da una naveTale è un oggetto che si trova a prua della naveSi vede se la nave è in seccaCi si va salendo sulla nave

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

