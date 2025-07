Operazioni d ormeggio nei cruciverba: la soluzione è Attracchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Operazioni d ormeggio' è 'Attracchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTRACCHI

Curiosità e Significato di Attracchi

La parola Attracchi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Attracchi.

Perché la soluzione è Attracchi? Gli attracchi sono i punti di ormeggio dove le imbarcazioni si fissano alle banchine o a boe per sostare in sicurezza. Essenziali per il settore marittimo, consentono alle navi di rimanere stazionarie durante carico, scarico o semplicemente per riposo. Un elemento fondamentale per garantire la gestione efficiente del traffico marittimo e la sicurezza in porto.

Come si scrive la soluzione Attracchi

La definizione "Operazioni d ormeggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O R I B L L C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRILLOCCO" BRILLOCCO

