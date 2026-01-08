Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino' è 'Bonconte Da Montefeltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONCONTE DA MONTEFELTRO

Perché la soluzione è Bonconte Da Montefeltro? Bonconte da Montefeltro era un condottiero noto per aver guidato i cavalieri aretini durante la battaglia di Campaldino, un evento storico importante nel medioevo italiano. La sua abilità strategica e il coraggio in battaglia sono ricordati come tratti distintivi della sua figura. La sua leadership ha influenzato l'esito dello scontro e la storia delle città coinvolte.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Bonconte Da Montefeltro:

B Bologna O Otranto N Napoli C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli D Domodossola A Ancona M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli F Firenze E Empoli L Livorno T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guidò i cavalieri aretini nella battaglia di Campaldino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

