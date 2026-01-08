Ha in cura pazienti psicotici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha in cura pazienti psicotici' è 'Alienista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIENISTA

Perché la soluzione è Alienista? Un professionista che si occupa di aiutare persone con disturbi mentali gravi, come le psicosi, offrendo supporto e terapia specializzata. Questo esperto si dedica alla diagnosi e al trattamento di condizioni mentali complesse, spesso in strutture ospedaliere o cliniche specializzate. Lavorando con pazienti in difficoltà, mira a migliorare la loro qualità di vita e a favorire il loro reinserimento sociale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha in cura pazienti psicotici" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha in cura pazienti psicotici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Ha in cura pazienti psicotici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha in cura pazienti psicotici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alienista:

A Ancona L Livorno I Imola E Empoli N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha in cura pazienti psicotici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

