Ha i pazienti più giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha i pazienti più giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NEONATOLOGO

Significato/Curiosita : Ha i pazienti piu giovani

Linfatico e per lo più di una patologia dell'anziano, dato che solo il 18% dei pazienti in media è più giovane di 50 anni alla diagnosi. il mm ha base oncogenica... neonatologo è un medico che pratica la neonatologia; ha una laurea in medicina (6 anni) ed una specializzazione in pediatria (5 anni). il neonatologo...