Una cura per chi ha problemi di respirazione

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Una cura per chi ha problemi di respirazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AEROSOL

Curiosità su Una cura per chi ha problemi di respirazione: Diaframma e altri muscoli coinvolti nella respirazione) sono paralizzati. probabilmente, questa paralisi ha la funzione di difendere l'individuo dai movimenti... Un aerosol è un tipo di colloide in cui un liquido o un solido sono dispersi in un gas. Il diametro delle particelle è normalmente compreso fra 1 µm e 1 nm, ma nel caso in cui vi siano moti turbolenti anche particelle di dimensioni maggiori possono essere incluse. Esempi tipici di aerosol naturali sono le nuvole, la nebbia (esteso e pesante addensamento di minuscole gocce d'acqua), la foschia (addensamento leggero di minuscole gocce d'acqua), il pulviscolo atmosferico. Altri tipi di aerosol sono quelli prodotti dalle bombolette spray.

