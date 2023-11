La definizione e la soluzione di: Ha pazienti in età scolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDIATRA

Significato/Curiosita : Ha pazienti in eta scolare

Classificandole in due diversi principali tipi di fobia scolare: la fobia scolare associata all'ansia da separazione la fobia scolare associata ad altre... La pediatria è una branca della medicina che si occupa dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha pazienti in età scolare : pazienti; scolare; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti ; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti ; I più pazienti degli sportivi; pazienti lavori d ago; Ha i pazienti più giovani; scolare , discepole;

Cerca altre Definizioni