La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Atomo dotato di carica elettrica' è 'Ione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IONE

Perché la soluzione è Ione? Un ione è una particella che, a causa di un'alterazione nel numero di elettroni rispetto ai protoni, acquisisce una carica elettrica. Può essere positivo o negativo a seconda del tipo di scambio di elettroni avvenuto. La presenza di ioni è fondamentale in molti processi chimici e biologici, come la trasmissione nervosa o le reazioni nelle soluzioni. La loro carica li distingue come particelle cariche nell'ambiente circostante.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Atomo dotato di carica elettrica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atomo dotato di carica elettrica".

Questa pagina è dedicata alla definizione "Atomo dotato di carica elettrica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Atomo dotato di carica elettrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema.

Le 4 lettere della soluzione Ione:

I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atomo dotato di carica elettrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze.

