IONE

Perché la soluzione è Ione? Un'**ione** è un atomo che ha perso o guadagnato elettroni, diventando così carico. Se ha perso elettroni, si chiama catione; se ne ha guadagnati, si chiama anione. Questo cambiamento di carica è fondamentale in chimica, poiché determina come le particelle si attraggono e reagiscono tra loro. In sostanza, l'ione è una particella energetica e carica, protagonista di moltissimi processi naturali e tecnologici.

