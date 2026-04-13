La massima carica del consesso delle Nazioni Unite

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'La massima carica del consesso delle Nazioni Unite' è 'Segretario Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGRETARIO GENERALE

Perché la soluzione è Segretario Generale? Il ruolo di Segretario Generale rappresenta la posizione più elevata all’interno delle Nazioni Unite, incaricato di coordinare le attività dell’organizzazione e di rappresentarla a livello internazionale. Questa figura svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il dialogo tra i paesi membri, facilitando la risoluzione di conflitti e sostenendo le missioni di pace. La sua autorità deriva dalla fiducia collettiva degli Stati membri e dalla capacità di agire come mediatore e portavoce dell’ente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La massima carica del consesso delle Nazioni Unite". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La massima carica del consesso delle Nazioni Unite nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Segretario Generale

Per risolvere la definizione "La massima carica del consesso delle Nazioni Unite", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La massima carica del consesso delle Nazioni Unite" conferma che la soluzione 'Segretario Generale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Segretario Generale

S Savona E Empoli G Genova R Roma E Empoli T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La massima carica del consesso delle Nazioni Unite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Segretario Generale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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