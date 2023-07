Atomo con una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atomo con una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IONE

Significato/Curiosita : Atomo con una carica

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atomo (disambigua). l'atomo (dal greco tµ átomos: indivisibile) è la struttura nella quale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ione (disambigua). uno ione, nella chimica e nella fisica, indica un'entità molecolare elettricamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Atomo con una carica : atomo; carica; Quelli liberi hanno un atomo spaiato; atomo dotato di carica elettrica positiva; L atomo dell elettrolisi con carica negativa; atomo elettrizzato; atomo dell elettrolisi con carica negativa; Le carica no i fumatori; Era l incarica to del puntamento dei cannoni; Si carica per far fumo; carica re sulla nave; carica perlopiù minorenni;

