SPALLIERA

Curiosità e Significato di Spalliera

Perché la soluzione è Spalliera? La spalliera è la parte posteriore di un divano o di una poltrona, progettata per sostenere e garantire comfort alla schiena mentre si è seduti. Spesso imbottita o rivestita, questa componente contribuisce anche all’estetica del mobile, creando un’atmosfera accogliente e elegante in ogni ambiente. In sostanza, la spalliera è il supporto che rende più piacevole il momento di relax a casa.

Come si scrive la soluzione Spalliera

Hai trovato la definizione "Appoggio per la schiena di un divano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

