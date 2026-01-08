Antico popolo sottomesso da Dario

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Antico popolo sottomesso da Dario' è 'Geti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GETI

Perché la soluzione è Geti? I Geti erano un antico gruppo etnico che, sotto il dominio di Dario, vissero un periodo di sottomissione e oppressione. La loro storia è segnata dalla resistenza contro l'impero persiano, anche se spesso furono costretti a piegarsi alla supremazia straniera. La loro cultura e identità si sono mantenute nonostante le difficoltà, testimonianza di un passato di lotte e di sopravvivenza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antico popolo sottomesso da Dario" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico popolo sottomesso da Dario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

In presenza della definizione "Antico popolo sottomesso da Dario", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico popolo sottomesso da Dario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Geti:

G Genova E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico popolo sottomesso da Dario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

