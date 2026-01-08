Abitavano nelle spelonche
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Abitavano nelle spelonche' è 'Cavernicoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAVERNICOLI
Perché la soluzione è Cavernicoli? Gli esseri umani che vivevano nelle caverne trovavano rifugio nelle profondità naturali della terra, adattandosi alle condizioni oscure e fredde. Questi antichi abitanti sfruttavano le grotte come abitazioni temporanee o permanenti, proteggendosi dagli elementi e dai predatori. La loro vita era strettamente legata a questi ambienti sotterranei, che fornivano sicurezza e un luogo di riflessione e sopravvivenza.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitavano nelle spelonche" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitavano nelle spelonche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
La definizione "Abitavano nelle spelonche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitavano nelle spelonche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Cavernicoli:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitavano nelle spelonche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vissero all età della pietraGli uomini dell età della pietraAbitavano nelle grotteAbitavano l attuale LibanoSpelonche grottePer gli antichi romani le abitavano i celtiL abitavano gli italioti
