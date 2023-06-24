L abitavano gli italioti

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L abitavano gli italioti' è 'Magna Grecia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGNA GRECIA

Perché la soluzione è Magna Grecia? La Magna Grecia era una vasta regione dell'Italia meridionale dove si insediarono numerose colonie greche. Questa area, popolata da antichi italiani che avevano adottato cultura e tradizioni greche, rappresentava un importante centro di scambi culturali e commerciali. Gli abitanti, spesso chiamati dagli storici italianioti, mantennero legami stretti con le città-stato della Grecia. La presenza di questa popolazione contribuì allo sviluppo di un patrimonio culturale unico, che ancora oggi si può ammirare nelle testimonianze archeologiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abitavano gli italioti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L abitavano gli italioti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Magna Grecia

Se la definizione "L abitavano gli italioti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abitavano gli italioti" conferma che la soluzione 'Magna Grecia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Magna Grecia

M Milano A Ancona G Genova N Napoli A Ancona G Genova R Roma E Empoli C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abitavano gli italioti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magna Grecia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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