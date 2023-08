Abitavano nelle grotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitavano nelle grotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAVERNICOLI

Le grotte di mogao (in cinese: , mògao ku) sono delle grotte che si trovano lungo la via della seta, vicino a dunhuang (25 km a sud-est), nella provincia... L'errore storico di rappresentare i cavernicoli come contemporanei dei dinosauri. fra i più celebri cavernicoli dell'immaginario moderno si possono citare...