Si deposita sugli oggetti antichi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si deposita sugli oggetti antichi' è 'Patina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATINA

Perchè la soluzione è Patina? La patina è quella sottile pellicola che si forma naturalmente nel tempo sugli oggetti antichi. Dona loro un aspetto unico e affascinante, testimoniando la loro lunga storia e il passare degli anni. È come un segno di autenticità che arricchisce ogni pezzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si deposita sugli oggetti antichi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Patina

In presenza della definizione "Si deposita sugli oggetti antichi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patina'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si deposita sugli oggetti antichi

Si deposita sugli oggetti antichi Risposta: PATINA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova A Ancona T Torino I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Patina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si deposita sugli oggetti antichi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.