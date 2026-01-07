Si deposita sugli oggetti antichi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si deposita sugli oggetti antichi' è 'Patina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATINA
Perchè la soluzione è Patina? La patina è quella sottile pellicola che si forma naturalmente nel tempo sugli oggetti antichi. Dona loro un aspetto unico e affascinante, testimoniando la loro lunga storia e il passare degli anni. È come un segno di autenticità che arricchisce ogni pezzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si deposita sugli oggetti antichi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Patina
In presenza della definizione "Si deposita sugli oggetti antichi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patina'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si deposita sugli oggetti antichi
- Risposta: PATINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Patina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si deposita sugli oggetti antichi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si forma sugli antichi oggetti metallici Si deposita nelle botti Oggetti a cui si assegna valore spirituale Macchina teatrale che faceva sì che gli antichi attori greci scendessero sottoterra Si usa per avvolgere oggetti delicati
Altre definizioni collegate
Con deposita: Si deposita sul colletto della giacca
Con oggetti: Permette di rilevare oggetti in movimento
Con antichi: La zona degli antichi anfiteatri riservata agli spettatori