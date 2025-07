Si deposita sul colletto della giacca nei cruciverba: la soluzione è Forfora

FORFORA

Curiosità e Significato di Forfora

La parola Forfora è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Forfora.

Perché la soluzione è Forfora? Forfora è il termine che indica le piccole scaglie bianche o giallastre che si staccano dal cuoio capelluto e possono depositarsi sui vestiti, come sul colletto della giacca. Si tratta di un problema comune legato a condizioni come la dermatite seborroica o la pelle secca. Per combatterla, è importante usare prodotti specifici e mantenere una buona igiene del cuoio capelluto.

Come si scrive la soluzione Forfora

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si deposita sul colletto della giacca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

