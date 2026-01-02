Vola con le pale

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vola con le pale' è 'Elicottero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICOTTERO

Perché la soluzione è Elicottero? Un mezzo di trasporto che si solleva in aria grazie a grandi lame rotanti che creano spinta. È spesso utilizzato per soccorsi, trasporti rapidi o viaggi in zone difficili da raggiungere. L'elicottero può decollare e atterrare verticalmente, offrendo grande versatilità. La sua capacità di volare in modo stabile e controllato permette di affrontare diverse missioni. È un veicolo che combina tecnologia e precisione per muoversi nell'aria.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vola con le pale" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vola con le pale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Vola con le pale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vola con le pale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Elicottero:

E Empoli L Livorno I Imola C Como O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vola con le pale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

