ELICOTTERO

Curiosità e Significato di Elicottero

Perché la soluzione è Elicottero? Decolla verticalmente si riferisce alla capacità di un velivolo di sollevarsi da terra senza bisogno di pista lunga, come fanno gli elicotteri. L'elicottero utilizza pale rotanti per spingersi verso l'alto direttamente da una posizione statica, rendendolo ideale per operazioni in spazi ristretti o in situazioni di emergenza. È un mezzo di trasporto versatile e indispensabile in molte applicazioni.

Come si scrive la soluzione Elicottero

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

