Permette di fare salvataggi in luoghi impervi nei cruciverba: la soluzione è Elicottero

Home / Soluzioni Cruciverba / Permette di fare salvataggi in luoghi impervi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Permette di fare salvataggi in luoghi impervi' è 'Elicottero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELICOTTERO

Curiosità e Significato di Elicottero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Elicottero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Elicottero? Un elicottero è un velivolo dotato di rotori che permette di raggiungere e trasportare persone o merci in zone difficili da raggiungere, come montagne, aree remote o terreni impervi. È fondamentale per salvataggi in ambienti ostili, offrendo rapidità e versatilità anche nelle situazioni più complicate. In poche parole, l’elicottero è il mezzo ideale per intervenire ovunque sia necessario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di fare salvataggi nei luoghi imperviPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaPermette di fare praticaIl dono che permette di essere contemporaneamente in due luoghi diversiPermette di fare chiamate ai cellulari dall estero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elicottero

Stai cercando la risposta alla definizione "Permette di fare salvataggi in luoghi impervi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O I N E I E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IPERIONE" IPERIONE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.