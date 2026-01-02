Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali' è 'Microchip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICROCHIP

Perché la soluzione è Microchip? Un piccolo dispositivo impiantato sotto la pelle degli animali permette di identificarli in modo sicuro e permanente. È molto usato per garantire la rintracciabilità di cani, gatti e altri animali domestici, facilitando il riconoscimento in caso di smarrimento o furto. Questo strumento aiuta anche le autorità a rintracciare i proprietari e prevenire il commercio illegale di animali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Microchip:

M Milano I Imola C Como R Roma O Otranto C Como H Hotel I Imola P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene utilizzato per l identificazione di alcuni animali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

