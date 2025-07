Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica nei cruciverba: la soluzione è Flip Flop

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica' è 'Flip Flop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLIP FLOP

Curiosità e Significato di Flip Flop

La parola Flip Flop è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Flip Flop.

Perché la soluzione è Flip Flop? Un flip-flop è un componente elettronico fondamentale che funge da memoria elementare, capace di conservare uno stato digitale (0 o 1). Viene utilizzato in vari circuiti per memorizzare informazioni e sincronizzare operazioni, come negli automi e nei registri. La sua capacità di mantenere e cambiare stato in modo controllato lo rende indispensabile nell'elettronica digitale moderna.

Come si scrive la soluzione Flip Flop

La definizione "Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

L Livorno

I Imola

P Padova

F Firenze

L Livorno

O Otranto

P Padova

