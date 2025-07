Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse nei cruciverba: la soluzione è Dipanatoio

DIPANATOIO

Curiosità e Significato di Dipanatoio

Approfondisci la parola di 10 lettere Dipanatoio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dipanatoio? Il dipanatoio è uno strumento usato per sbrogliare e districare matasse di fili, spaghi o lana. Permette di sciogliere le nodi complicati e di rendere più facile lavorare con i materiali tessili. È un attrezzo molto utile per chi lavora a maglia, uncinetto o semplicemente per sistemare fili ingarbugliati, rendendo tutto più ordinato e pratico.

Come si scrive la soluzione Dipanatoio

Stai cercando la risposta alla definizione "Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

