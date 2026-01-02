Strumento simile al salterio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Strumento simile al salterio' è 'Nabla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NABLA

Perché la soluzione è Nabla? Il termine si riferisce a uno strumento musicale a corde, simile al salterio, spesso usato nella musica antica. È composto da una cassa armonica e corde che vengono pizzicate o colpite per produrre suoni melodici. Questo strumento richiama l'antico, evocando atmosfere storiche e culturali. La sua forma e funzione lo rendono affini al salterio, anche se ha caratteristiche proprie che lo distinguono.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strumento simile al salterio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumento simile al salterio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Strumento simile al salterio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumento simile al salterio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nabla:

N Napoli A Ancona B Bologna L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumento simile al salterio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

