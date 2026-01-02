Scolorita in volto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scolorita in volto' è 'Smorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMORTA

Perché la soluzione è Smorta? Quando una persona è molto stanca o emozionata, può apparire con il viso pallido e privo di colore, mostrando segni di affaticamento o disagio. La sua espressione può essere alterata anche da una voce che suona rauca o poco chiara, spesso legata a uno stato di debolezza o a problemi di salute. In questi momenti, il volto e la voce comunicano un senso di disagio o di stanchezza, rendendo evidente il malessere.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scolorita in volto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scolorita in volto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Scolorita in volto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scolorita in volto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Smorta:

S Savona M Milano O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scolorita in volto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

