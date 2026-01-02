Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia

SOLUZIONE: ORACOLO

Perché la soluzione è Oracolo? Un oracolo è un luogo o una persona ritenuti capaci di prevedere il futuro o dare consigli saggi, spesso consultati da chi cerca risposte importanti. Pantagruel, personaggio della letteratura, si rivolge a un oracolo per ottenere saggi consigli che lo aiutino nelle scelte. La sua funzione è quella di offrire indicazioni sulla sorte o su decisioni cruciali, diventando un punto di riferimento per chi desidera conoscere il destino o ricevere messaggi di saggezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Oracolo:

O Otranto R Roma A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pantagruel va a interpellare quello della Divina Bottiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

