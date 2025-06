Responso di sibilla nei cruciverba: la soluzione è Oracolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Responso di sibilla' è 'Oracolo'.

ORACOLO

Curiosità e Significato di "Oracolo"

La soluzione Oracolo di 7 lettere

Perché la soluzione è Oracolo? Responso di Sibilla si riferisce a un messaggio o pronostico proveniente da una figura profetica come la Sibilla, nota per le sue predizioni misteriose e divine. È un messaggio di natura divina o spirituale che fornisce indicazioni sul futuro o su questioni importanti. Questo termine richiama l’idea di un’anticipazione o di un’intuizione rivelatrice, spesso utilizzata in contesti di divinazione e oracoli.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Responso di divinitàUn profetico responsoÈ celebre quello di DelfiResponso della sibillaLa risposta della SibillaAttributo di una sibilla

Come si scrive la soluzione Oracolo

Hai davanti la definizione "Responso di sibilla" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta

O Otranto

R Roma

A Ancona

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

