La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino' è 'Cristo Degli Abissi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRISTO DEGLI ABISSI

Perché la soluzione è Cristo Degli Abissi? Il Cristo degli Abissi è una imponente statua che si trova sul fondo della baia di San Fruttuoso vicino a Portofino. Rappresenta un simbolo di speranza e protezione per i marinai e gli appassionati di immersioni. Questa opera è diventata un punto di riferimento nel mondo sottomarino, attirando visitatori e subacquei da tutto il mondo. La sua presenza sott'acqua testimonia l'importanza di rispettare e preservare gli ambienti marini.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Cristo Degli Abissi:

C Como R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto D Domodossola E Empoli G Genova L Livorno I Imola A Ancona B Bologna I Imola S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La grande statua poggiata sul fondo della baia di San Fruttuoso presso Portofino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

