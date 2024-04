La Soluzione ♚ La cittadina piemontese con la statua del San Carlone

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARONA

Curiosità su La cittadina piemontese con la statua del san carlone: Circondano tutta l'area cittadina. nella val trebbia si immettono le valli del carlone, con la cascata termale san cristoforo del carlone, e dei torrenti bobbio... Arona (IPA: [a'rona], Aruna in dialetto novarese, Aron-a in piemontese) è un comune italiano di 13 693 abitanti della provincia di Novara, in Piemonte. Sesto comune della provincia per popolazione, è un centro turistico-terziario sulle sponde del lago Maggiore, il cui sviluppo è stato favorito dalla sua posizione sulla via del Sempione e dal collegamento autostradale e ferroviario con Milano. Nel comune si trova il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, compreso tra i "siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi", dal 2011 nell'elenco del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO

