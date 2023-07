Una nota isola della baia di San Francisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota isola della baia di San Francisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALCATRAZ

Significato/Curiosita : Una nota isola della baia di san francisco

Presenza di correnti gelide nelle acque della baia di san francisco e la presenza di strutture di massima sicurezza, resero l'isola un carcere a prova di fuga... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alcatraz (disambigua). alcatraz è un'isola dell'oceano pacifico orientale appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Una nota isola della baia di San Francisco : nota; isola; della; baia; francisco; Lo è la più nota versione della piadina; Il riposo recitato in una nota preghiera cattolica; Il taglio della banconota USA con Ulysses Grant; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Sono dei Caraibi in una nota saga cinematografica; Festival musicale ungherese su un isola danubiana; Un isola delle Pelagie; L isola di Aiaccio; L isola con la Valle dei Templi; L isola in cui venne esiliato Victor Hugo; Storica casa motociclistica della Falcone; Lo è la più nota versione della piadina; La città della giovinezza di Gesù; Il greco considerato padre della medicina; Il Marius della serie TV Sneaky Pete; In mezzo alla baia ; La città con la torre Ligny e della Colombaia ; Vi si trova la baia di Ha Long; Stretto tra la baia di San Francisco e il Pacifico; Se abbaia non morde; Stretto tra la baia di San francisco e il Pacifico; È… Golden a San francisco ; Lo è il Golden Gate di San francisco ; San francisco e _ Angeles; È collegata a San francisco dal Transbay Bridge;

Cerca altre Definizioni