La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vladimir Ilic Uljanov' è 'Lenin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vladimir Ilic Uljanov" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vladimir Ilic Uljanov". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lenin? Lenin era il nome con cui era conosciuto Vladimir Ilic Uljanov, leader rivoluzionario russo e figura chiave nella nascita dell'Unione Sovietica. La sua azione fu determinante nel guidare il partito bolscevico e nell'instaurare il comunismo in Russia. Conosciuto anche come il padre della rivoluzione d'ottobre, il suo pensiero e le sue strategie influenzarono profondamente gli eventi storici del XX secolo.

In presenza della definizione "Vladimir Ilic Uljanov", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vladimir Ilic Uljanov" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lenin:

L Livorno E Empoli N Napoli I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vladimir Ilic Uljanov" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

