Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin' è 'Ilic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILIC

Perché la soluzione è Ilic? Vladimir Uljanov, conosciuto come Lenin, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia russa e mondiale. La sua figura è associata a una leadership rivoluzionaria che ha trasformato il panorama politico del suo tempo. La sua azione si evidenzia attraverso le sue idee e le sue parole, che hanno influenzato profondamente il corso degli eventi storici. Il suo nome rimane legato a un periodo di grandi cambiamenti e rivoluzioni, lasciando un’impronta indelebile nel passato. La voce di Lenin rimane impressa nella memoria collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ilic

La soluzione associata alla definizione "Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin" conferma che la soluzione 'Ilic' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ilic

I Imola L Livorno I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vladimir Uljanov passato alla storia come Lenin" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ilic' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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