In suo onore i russi ribattezzarono Pietrogrado nei cruciverba: la soluzione è Lenin

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In suo onore i russi ribattezzarono Pietrogrado' è 'Lenin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENIN

Curiosità e Significato di Lenin

Vuoi sapere di più su Lenin? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Lenin.

Perché la soluzione è Lenin? Lenin fu il leader rivoluzionario russo che, nel 1914, contribuì a cambiare il nome di Pietrogrado in Leningrado, in suo onore, come simbolo della sua influenza e del ruolo chiave nella storia sovietica. La sua figura rappresenta l'ideologo che guidò la rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione Sovietica. Il suo nome rimane un simbolo di trasformazione e rivoluzione nella storia mondiale.

Come si scrive la soluzione Lenin

Hai davanti la definizione "In suo onore i russi ribattezzarono Pietrogrado" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

