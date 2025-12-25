Una cittadina della Versilia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una cittadina della Versilia' è 'Pietrasanta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIETRASANTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una cittadina della Versilia" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cittadina della Versilia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pietrasanta? Pietrasanta è una pittoresca cittadina situata nella regione della Versilia, famosa per il suo centro storico ricco di arte e cultura. Con le sue strade caratteristiche e le opere di artisti locali, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca bellezza e tradizione. La sua atmosfera accogliente e il patrimonio storico la rendono una meta apprezzata da visitatori e residenti. Un gioiello toscano che incanta chiunque la scopra.

Quando la definizione "Una cittadina della Versilia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cittadina della Versilia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pietrasanta:

P Padova I Imola E Empoli T Torino R Roma A Ancona S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cittadina della Versilia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

