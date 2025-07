In provincia di Lucca nei cruciverba: la soluzione è Pietrasanta

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'In provincia di Lucca' è 'Pietrasanta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIETRASANTA

Curiosità e Significato di Pietrasanta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pietrasanta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pietrasanta.

Perché la soluzione è Pietrasanta? Pietrasanta è un affascinante comune in provincia di Lucca, famoso per la sua tradizione artistica e scultorea. Conosciuta come la città delle sculture, ospita numerate gallerie, atelier e eventi culturali dedicati all'arte. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove l’arte si fonde con la storia e la cultura locale, rendendo questo borgo un punto di riferimento nel panorama artistico italiano.

Come si scrive la soluzione Pietrasanta

Se "In provincia di Lucca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

