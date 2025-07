La cittadina d una Convenzione UE citata spesso nei cruciverba: la soluzione è Schengen

Home / Soluzioni Cruciverba / La cittadina d una Convenzione UE citata spesso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La cittadina d una Convenzione UE citata spesso' è 'Schengen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHENGEN

Curiosità e Significato di Schengen

La parola Schengen è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Schengen.

Perché la soluzione è Schengen? Il termine Schengen si riferisce all’accordo europeo che permette la libera circolazione di persone tra i paesi membri, eliminando i controlli alle frontiere interne. È una città in Lussemburgo che dà il nome a questa convenzione, simbolo di cooperazione e libertà di movimento nell’Unione Europea. La sua importanza risiede nel facilitare viaggi e scambi tra gli stati aderenti, promuovendo un’Europa più unita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Élite ebraica spesso citata nei VangeliCapacità citata spesso insieme a quella di volereUna zona dell Italia spesso citata dal meteoIsola spesso citata per gli sbarchiFiniscono spesso con il litigare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Schengen

Se ti sei imbattuto nella definizione "La cittadina d una Convenzione UE citata spesso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S P G A L T O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOLPISTA" GOLPISTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.