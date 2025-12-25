Tenuto lontano dagli altri

SOLUZIONE: ISOLATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenuto lontano dagli altri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenuto lontano dagli altri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Isolato? Quando qualcuno si trova in un luogo remoto o senza compagnia, si dice che è isolato. Questa condizione può essere naturale o volontaria, come in zone sconosciute o in isolamento volontario. L'isolamento può portare a sensazioni di solitudine, ma anche di pace e riflessione. Essere isolati significa essere separati dagli altri, spesso per motivi di sicurezza, privacy o ricerca personale.

In presenza della definizione "Tenuto lontano dagli altri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenuto lontano dagli altri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isolato:

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenuto lontano dagli altri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

