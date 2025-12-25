Ricopre funzioni di comando

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricopre funzioni di comando

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ricopre funzioni di comando' è 'Capo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ricopre funzioni di comando" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricopre funzioni di comando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Capo? Il termine indica la figura che ha autorità e responsabilità di guidare un gruppo o un'organizzazione, assumendo decisioni importanti e coordinando le attività. È colui che dirige e supervisiona il lavoro degli altri, spesso in ruoli di leadership. La persona in questa posizione esercita il suo ruolo con autorità e rispetto, rappresentando l'ente o l'azienda. Si tratta di un ruolo fondamentale per l'efficienza e il successo di un team o di un progetto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ricopre funzioni di comando nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Capo

La definizione "Ricopre funzioni di comando" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricopre funzioni di comando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Capo:

C Como A Ancona P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricopre funzioni di comando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un unità di bestiameIsole al largo del SenegalHa un importante ruolo nel giornaleOrgano investito di funzioni di comandoHa funzioni di comandoIl bastone di comandoRicopre l irideComando di ripristino