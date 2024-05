Significato della soluzione per: Comando di ripristino

Il grande reset (in inglese Great Reset) o grande ripristino è una proposta del Forum economico mondiale (WEF) per ricostruire l'economia in modo sostenibile dopo la pandemia di COVID-19. Fu presentato congiuntamente a maggio 2020 da Carlo, principe del Galles, e dal direttore del WEF Klaus Schwab. Le direttrici fondamentali della proposta di grande reset sono: creazione delle condizioni per un'economia degli stakeholder ovvero basata su coloro che hanno interesse ad acquistare i prodotti od aderire al progetto; costruzione in maniera più «resiliente, equa e sostenibile» basata su metriche ambientali, sociali e di governance che comprendano progetti di infrastrutture pubbliche più verdi; sfruttamento delle «innovazioni della Quarta rivoluzione industriale» per il bene pubblico.

