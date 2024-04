La Soluzione ♚ Ricopre l iride La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ricopre l iride. CORNEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ricopre l iride: La cornea (pronuncia: /'krnea/) è una membrana trasparente convessa anteriormente che costituisce la porzione anteriore della tonaca fibrosa del bulbo oculare e rappresenta la lente più potente dell'apparato visivo. Assieme al cristallino forma il diottro oculare. Ha uno spessore "normale" al centro di poco superiore a mezzo millimetro (520-540 µm) e, vista anteriormente ha una forma leggermente ellittica con il diametro maggiore orizzontale lungo 11,7 mm contro i 10,6 mm del diametro minore e un diametro variabile dal limbo dov'è più spessa (0,67 mm) alla porzione centrale e più anteriore, la più sottile (0,52 mm). Nel complesso forma il ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La cornea (pronuncia: /'krnea/) è una membrana trasparente convessa anteriormente che costituisce la porzione anteriore della tonaca fibrosa del bulbo oculare e rappresenta la lente più potente dell'apparato visivo. Assieme al cristallino forma il diottro oculare. Ha uno spessore "normale" al centro di poco superiore a mezzo millimetro (520-540 µm) e, vista anteriormente ha una forma leggermente ellittica con il diametro maggiore orizzontale lungo 11,7 mm contro i 10,6 mm del diametro minore e un diametro variabile dal limbo dov'è più spessa (0,67 mm) alla porzione centrale e più anteriore, la più sottile (0,52 mm). Nel complesso forma il ... cornea f sing femminile di corneo Sostantivo cornea ( approfondimento) f sing (pl.: cornee) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) lente a convessità anteriore che copre l'iride e il cristallino dell'occhio, permettendogli di ricevere le immagini Sillabazione còr | ne | a Pronuncia IPA: /'krnea/ Etimologia / Derivazione da corno Sinonimi (senso figurato) dura, resistente Termini correlati occhio, iride, cristallino, retina, palpebra Altre Definizioni con cornea; ricopre; iride; Si può trapiantare negli istituti oftalmici; Si trapianta in oculistica; Ricopre le frittelle in USA; Ricopre le spiagge; Ciascuna lamella che ricopre il pesce; Il colore dell iride fra l azzurro e il violetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ricopre l iride

CORNEA

C

O

R

N

E

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ricopre l iride' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.