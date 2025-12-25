Oscurato in volto

Home / Soluzioni Cruciverba / Oscurato in volto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Oscurato in volto' è 'Rabbuiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RABBUIATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Oscurato in volto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oscurato in volto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rabbuiato? Quando qualcuno ha le emozioni travolte e il volto segnato da imbarazzo o rabbia, si dice che appare rabbuiato. Questo stato si manifesta con uno sguardo cupo e un’espressione che tradisce disagio o tristezza. È un modo per descrivere un volto che si mostra turbato e poco sereno, spesso a causa di sentimenti intensi come rabbia o delusione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Oscurato in volto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rabbuiato

Per risolvere la definizione "Oscurato in volto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oscurato in volto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rabbuiato:

R Roma A Ancona B Bologna B Bologna U Udine I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oscurato in volto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sbiancate in voltoDeturpati in voltoOscurarsi in voltoLe macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillariIl volto visto di fianco