La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili' è 'Agonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGONALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Agonali? Negli anni Trenta si usava il termine per descrivere le competizioni tra giovani atleti. Questi incontri erano caratterizzati dalla forte tensione e dalla voglia di dimostrare il proprio talento. Si trattava di sfide intense che preparavano i futuri campioni e stimolavano il senso di squadra e di sfida. Il termine richiama l'aspetto competitivo e la passione che animava i giovani durante le gare sportive di quel periodo.

La definizione "Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agonali:

A Ancona G Genova O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

