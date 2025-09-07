Si diceva di sorte avversa

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si diceva di sorte avversa' è 'Ria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ria'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si diceva di sorte avversa nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ria

La definizione "Si diceva di sorte avversa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si diceva di sorte avversa
  • Risposta: RIA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: R__
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 3 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Ria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si diceva di sorte avversa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di sorte avversa Così è la sorte che si accanisce Si diceva che la donna ne fosse l angelo Si diceva al re Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna 

Altre definizioni collegate

Con diceva: Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili 

Con sorte: Subì la stessa sorte di Ercolano 

Con avversa: Sgradita avversa 