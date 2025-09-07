Si diceva di sorte avversa
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SOLUZIONE: RIA
Si diceva di sorte avversa nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ria
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si diceva di sorte avversa
- Risposta: RIA
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: R__
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Ria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si diceva di sorte avversa". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con diceva: Negli Anni 30 così si diceva di gare giovanili
Con sorte: Subì la stessa sorte di Ercolano
Con avversa: Sgradita avversa