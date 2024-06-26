Il diffuso gioco derivato dal tennis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il diffuso gioco derivato dal tennis' è 'Padel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PADEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il diffuso gioco derivato dal tennis" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il diffuso gioco derivato dal tennis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Padel? Il padel è uno sport molto popolare che si gioca in un campo più piccolo rispetto al tennis, con pareti che fanno parte del gioco. È un'attività divertente che combina elementi di tennis e squash, molto praticata in spazi ristretti. La sua diffusione è cresciuta rapidamente, attirando appassionati di tutte le età. Questo gioco richiede agilità, strategia e buona coordinazione, offrendo un'esperienza dinamica e coinvolgente.

Quando la definizione "Il diffuso gioco derivato dal tennis" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il diffuso gioco derivato dal tennis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Padel:

P Padova A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il diffuso gioco derivato dal tennis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

