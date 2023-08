Si disputano a tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si disputano a tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GAMES

Significato/Curiosita : Si disputano a tennis

1000 e riservati agli uomini, regolamentato dall'atp. i 9 tornei, che si disputano in singolare e in doppio, attribuiscono il maggior numero di punti per... Piano (games) – film del 1967 games – film del 1983 games – serie di videogiochi sportivi games – album di leo ku games – album di chuckii booker games – singolo...