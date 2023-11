La definizione e la soluzione di: Guidò la Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAO

Significato/Curiosita : Guido la cina

Repubblica di cina. chiang guidò la cina durante la seconda guerra sino-giapponese, nella quale la sua influenza all'interno della cina si indebolì, ma la sua rilevanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

